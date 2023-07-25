В США нашли предлог для движения конвоев НАТО в Черном море

Конвои военных кораблей НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном в Черном море после выхода России из зерновой сделки, считает адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Он нашел предлог для движения конвоев альянса в Черном море в колонке для агентства Bloomberg.

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«Как это будет происходить? Вероятно, путем объединения торговых судов в конвои из трех-пяти кораблей, каждый из которых могли бы сопровождать пара боевых кораблей с управляемыми ракетами», — написал адмирал.

При этом он настоял на том, чтобы авиация проводила патрулирование, чтобы «отслеживать» суда Черноморского флота России.

Ставридис считает, что несколько эскадрилий истребителей могут быть размещены на базах НАТО в северной Турции, в Румынии или в Болгарии. Бывший командующий силами НАТО в Европе, впрочем, подчеркнул: проведение такого рода операций может осложниться позицией Турции, контролирующей выход из Черного моря.