ЕС ввел новые санкции против Ирана за поставки беспилотников

Евросоюз опубликовал во вторник в "Официальном журнале ЕС" решение о создании нового санкционного режима против Ирана "за военные поставки России и Сирии ", которое было принято главами МИД 27 стран ЕС на прошлой неделе.

"Запрещено прямо или косвенно продавать, поставлять, передавать или экспортировать товары и технологии, которые могут способствовать расширению возможностей Ирана по производству беспилотных летательных аппаратов, любым физическим, юридическим лицам в Иране для использования в Иране вне зависимости от того, имеют они или нет происхождение ЕС", - отмечается в документе.

Как сообщил 20 июля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз согласовал создание нового санкционного режима против Ирана "за военные поставки России и Сирии". Это уже третий отдельный санкционный механизм, который ЕС создал против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.