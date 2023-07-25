Власти Турции сообщили, что лесные пожары не угрожают объектам туризма

Власти Турции сообщили, что лесные пожары в Турции не угрожают объектам туризма и отелям. Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в районе Кемера.

Заявление турецких властей привело Генеральное консульство России в Анталье.

«С середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы установилась аномально жаркая погода. В некоторых районах температура воздуха достигала +48—50 °C», — цитирует его ТАСС.

Однако, по заявлениям турецких властей, пожары, вызванные жаркой погодой, не угрожают объектам туризма.

«Огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма», — рассказали в генконсульстве.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дал рекомендации российским туристам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции.