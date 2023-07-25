Глава ДНР назвал волны мобилизации на Украине нескончаемыми

Украина все еще располагает резервами, которые Киев может бросать на линию фронта, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, они плохо подготовлены и мотивированы.

«Мы видим нескончаемые волны мобилизации на Украине, уже переходит все грани», — сказал Пушилин, отметив, что несмотря на плохую подготовку и низкий боевой дух, Киеву удается, используя преимущество в численности личного состава, совершать атаки.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что линия фронта в регионе застыла из-за непогоды, но инициатива остается на стороне российских военных. По его словам, время от времени между сторонами происходят артиллерийские дуэли, по укрепрайонам противника работает авиация.