Одна из судей Окружного суда Гааги, выступившая против версии о российской ракете в деле о малайзийском Boeing, подала в отставку после того, как ее отстранили от уголовных дел. Об этом пишет РИА Новости.

© EPA/TACC

Женщина пыталась защитить версию брата, который в своей книге утверждал, что российская ракета не сбивала малайзийский Boeing. Судья раздала книги судьям и прокурорам, занимающимся делом MH17.

Она критиковала выводы прокуратуры Нидерландов и обвиняла их в манипуляции и лжи. Однако, ее действия вызвали сомнения в ее профессионализме и авторитете, и она была исключена из уголовных дел. В итоге, судья приняла решение об уходе в отставку.