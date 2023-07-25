Судья, выступившая против вины России в деле MH17, подала в отставку
Одна из судей Окружного суда Гааги, выступившая против версии о российской ракете в деле о малайзийском Boeing, подала в отставку после того, как ее отстранили от уголовных дел. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина пыталась защитить версию брата, который в своей книге утверждал, что российская ракета не сбивала малайзийский Boeing. Судья раздала книги судьям и прокурорам, занимающимся делом MH17.
Она критиковала выводы прокуратуры Нидерландов и обвиняла их в манипуляции и лжи. Однако, ее действия вызвали сомнения в ее профессионализме и авторитете, и она была исключена из уголовных дел. В итоге, судья приняла решение об уходе в отставку.
Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В результате погибли 298 человек. Украинская сторона тогда отказалась предоставить следствию данные со своих радаров. В свою очередь, США не стали передавать спутниковые снимки, где, по их утверждению, виден момент запуска ракеты.