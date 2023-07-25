На Украине задержали критиковавшего военкоматы блогера

«В его соцсетях есть десятки подобных видео. Самый известный инцидент произошел в июне в Дрогобыче. Чава на улице подошел к представителям территориального центра комплектования, когда те раздавали повестки, назвал их преступниками, заявил, что они получают зарплату благодаря его налогам, угрожал вызвать следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.