Судьи ВС Израиля прервали визит в Германию из-за первого закона реформы

Делегация Верховного суда Израиля во главе с председателем Эстер Хают сократила визит в Германию и возвращается домой для рассмотрения исков, поданных против утвержденного в понедельник Кнессетом (парламент страны) закона о так называемом принципе разумности, являющемся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы, продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает радио Kan, отмечая, что суд может издать временное постановление, приостанавливающее действие нового закона до завершения рассмотрения исков.

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Визит делегации Верховного суда в Германию был сокращен "с учетом последних событий и уже поданных исков", цитирует радиостанция заявление инстанции для прессы. По информации Kan, ожидается, что Верховный суд "вскоре обсудит новый закон".