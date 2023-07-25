В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке и севере Украины . Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей Украины, в том числе в Киеве. Позднее ее отменили. Затем предупреждение вновь объявили и отменили в некоторых регионах, в частности на востоке страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской области, власти региона сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.