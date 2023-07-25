Байдену предрекли проблемы из-за медленного наступления ВСУ

Медленное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит администрацию президента США Джо Байдена в сложное положение и «омрачает надежды» на то, что мирные переговоры начнутся в 2023 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные кураторы Украины явно разочарованы результатами контрнаступления ВСУ. По его словам, западная техника, считавшаяся неуязвимой, горит, а российские солдаты выполняют свой долг перед Родиной мужественно и героически. При этом президент Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с наступлением ВСУ преимуществом России в дальнобойном оружии.

Провал контрнаступления украинских войск может стать проверкой стратегии президента США Джо Байдена по выделению Украине военной помощи на миллиарды долларов и ставит его в сложное положение, отмечает The Wall Street Journal.

«Очевидно, что легче оказывать большую поддержку, когда дела идут хорошо. Но у администрации Байдена нет особого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие. Отступление от Украины и допущение даже частичной победы России было бы явным провалом внешней политики Байдена», — пояснил изданию бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Также проблемы с контрнаступлением «омрачают надежды» на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться уже в этом году, отмечается в статье.