JPost: израильский суд принял к рассмотрению иск против забастовки врачей из-за реформы

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильский суд по трудовым конфликтам принял к рассмотрению во вторник иск против забастовки, объявленной накануне профсоюзом врачей в знак протеста против утверждения Кнессетом 24 июля закона о так называемом принципе разумности, который является одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. Об этом сообщает во вторник газета The Jerusalem Post.

По информации издания, министр здравоохранения заявил ночью о своем намерении получить судебный запрет на забастовку, так как она может привести к сбоям в работе государственных больниц и "причинить вред пациентам".