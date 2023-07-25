Премьер Марокко будет представлять страну на саммите Россия - Африка

Глава правительства Марокко Азиз Ахеннуш будет представлять свою страну на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге . Об этом сообщил ТАСС диписточник.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".