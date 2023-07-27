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В Китае пригрозили «заблуждающимся» США последствиями в случае агрессии

Китай стал сильнее и способен ответить на агрессивную внешнюю политику США, пишет китайская газета Global Times.

В Китае пригрозили «заблуждающимся» США последствиями в случае агрессии
© Cheong Kam Ka / Globallookpress.com

Как уточнил автор, некоторые американские политики извлекли из Корейской войны совершенно неправильные уроки. По его словам, они пытаются «ввести в заблуждение» политику Соединенных Штатов на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн. Журналист указал на ошибку США — американская сторона не учитывает большую разницу между нынешним временем и эпохой Корейской войны.

«Мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», — указал он. В статье говорится, что Корейская война стала одним из самых крупных поражений американской армии.

Ранее политолог Александр Лукин заявил, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не заинтересованы в перерастании их политического и экономического противостояния в военный конфликт.

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