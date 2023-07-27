Как уточнил автор, некоторые американские политики извлекли из Корейской войны совершенно неправильные уроки. По его словам, они пытаются «ввести в заблуждение» политику Соединенных Штатов на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн. Журналист указал на ошибку США — американская сторона не учитывает большую разницу между нынешним временем и эпохой Корейской войны.