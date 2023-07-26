$90.05-0.0599.72+0.02

Зеленский рассказал о разрушениях на Украине после обстрела

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения в Telegram-канале, что в результате обстрела 26 июля 2023 года есть разрушения и несколько попаданий ракет.

Зеленский рассказал о разрушениях на Украине после обстрела
© globallookpress.com

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет», — отметил глава государства, не уточнив, какие именно объекты получили повреждения.

Ранее в Днепропетровской области после взрывов на фоне воздушной тревоги произошел пожар. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что над регионом сбили ракету.

В пяти областях Украины произошли взрывы

Вечером 26 июля воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины, взрывы произошли в Хмельницкой области и в Киеве.Также стало известно о повреждении нескольких промышленных объектов в результате взрыва в Харьковской области.

211
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости