Зеленский рассказал о разрушениях на Украине после обстрела

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения в Telegram-канале, что в результате обстрела 26 июля 2023 года есть разрушения и несколько попаданий ракет.

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет», — отметил глава государства, не уточнив, какие именно объекты получили повреждения.

Ранее в Днепропетровской области после взрывов на фоне воздушной тревоги произошел пожар. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что над регионом сбили ракету.