В Германии заявили о раздражении Запада из-за целостности России

Западные страны раздражает целостность России, поскольку из-за этого у них не получается провести внутри нее политику «разделяй и властвуй». Такую точку зрения высказал экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, передают «Известия».

По его словам, в связи с этим старания Запада раскачать ситуацию оказываются безуспешны. Политик подчеркнул, что наибольшее раздражение у «англосаксов» вызывает то, что столь обширные территории и ресурсы принадлежат России, численность населения которой довольно небольшая.

«Они считают, что это несправедливо, что столько богатств, столько земель, и всего 140 млн», — пояснил он.

Гердт отметил, что по этой же причине «англосаксов» раздражала Югославия, когда «более-менее жили в одной стране все республики».

«Ну и потом поделили, и что теперь: аппарат управленческий увечился в 15 раз. Стали ли жить лучше — сомнения большие», — заявил он.

Политик также предположил, что конфликт на Украине закончится тем, что страна будет разделена в связи с неспособностью «расплатиться по долгам».