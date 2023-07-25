Названо число россиян, получивших вид на жительство в Турции в 2022 году

За 2022 год 99 тысяч россиян получили вид на жительство (ВНЖ) в Турции. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Турецкого института статистики (Turkstat).

По подсчетам экспертов, за 2022 год турецкий ВНЖ получили более 408 тысяч человек. 99 тысяч человек или 25% от общего числа — граждане России. За 2021 год разрешение на проживание получили лишь 22 тысячи россиян. По состоянию на 24 июля, больше всего российских граждан проживают в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Также в 2022 году в Турцию часто переезжали граждане Украины — 32 тысячи украинцев получили ВНЖ. Третье место занимают иранцы (26 тысяч человек), четвертое — афганцы (24 тысячи), пятое — выходцы из Ирака (22 тысячи).