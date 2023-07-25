Пока вы спали: Обвинение Госдепа в адрес РФ и предложение Бразилии по Украине

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В МИД Бразилии считают, что решить ситуацию на Украине можно только коллективными усилиями

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Власти Бразилии не претендуют на роль посредника в переговорах по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Congresso em Foco.

Как заявил министр иностранных дел Мауро Виэйра, страна готова поддержать любые мирные усилия по ситуации в бывшей советской республике. Глава МИД напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва многократно повторял, что нужно срочно начать говорить о мире, а не только о войне.

Дипломат отметил, что в Бразилиа видят позитивные сдвиги в этом направлении, указав, что мирный процесс обсуждался в ходе недавних контактов Лулы да Силвы с Папой Римским Франциском в Ватикане. При этом положительная динамика в этом вопросе «зависит в первую очередь от вовлеченных сторон и их позиции в отношении переговоров».

Движение по Крымскому мосту возобновили

Возобновлено движение по Крымскому мосту в обоих направлениях, сообщает «Лента.ру».

Ранее оно было в очередной раз перекрыто. Движение разрешено только для легковых автомобилей. Участок реверсивного движения составляет 800 метров, на нем водители обязаны соблюдать скорость 20 километров в час. Расстояние между автомобилями должно быть не менее 20 метров.

Ранее стало известно о том, что движение транспорта по мосту временно перекрыли четыре раза за день. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

В Госдепе уличили Россию в подготовке операции в Черном море под чужим флагом

Спикер Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что Россия готовит операции в Черном море, сообщает «Лента.ру».

По его словам, США располагают информацией о том, что российские силы, готовят операцию под чужим флагом.

«Они угрожали действующим в международных водах судам, после чего произошла атака на Дунае», — сказал дипломат.

Отмечается, что американские власти продолжат консультироваться с партнерами в регионе и искать альтернативные пути вывоза украинского зерна. При этом Миллер признал, что найти идеальное решение, которое позволило бы Украине отгружать такой же объем зерна, как при действии зерновой сделки, почти невозможно.

Зеленский предостерег ЕС от неевропейского решения по экспорту с Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал недопустимым решение о возможном продлении ограничений на экспорт украинской сельхозпродукции в некоторые страны Евросоюза после 15 сентября, сообщают «Известия».

Глава государств выразил надежду на рациональное решение Европы, отметив свою готовность к любому развитию событий.

Президент напомнил, что с Еврокомиссией установлена договоренность о 15 сентября как крайней дате действия ограничений на зерновой экспорт Украины.

«Мы постараемся отыскать такое решение, которое будет отвечать духу нашей Европы», — заявил Зеленский.

Белый дом заявил о необходимости восстановить зерновую сделку

Американские власти призывают восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Москва готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря администрации США Карин Жан-Пьер.

«Вот к чему мы будем продолжать призывать», — сказала она.