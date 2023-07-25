Власти Эквадора ввели режим ЧП во всех тюрьмах из-за бунтов

Власти Эквадора ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны из-за бунтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства Гильермо Лассо.

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«Президент республики Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей», — указано в сообщении.

С 23 июля в эквадорских тюрьмах проходят массовые выступления заключенных, которые переходят в бунты. Например, в пенитенциарном центре в городе Гуаякиль в ходе столкновений с охраной погибли шесть человек.

Указ о введении чрезвычайного положения позволяет властям страны применить в том числе армию для подавления беспорядков. Проблемы с обеспечением безопасности в тюрьмах начались в Эквадоре в 2022 году, и с тех пор привели к резкому ухудшению ситуации в стране.