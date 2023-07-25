В Израиле предрекли отмену судебной реформы

Судебная реформа, вызвавшая массовые протесты в Израиле, рано или поздно будет отменена. Об этом заявил израильский оппозиционер Бени Ганц, его слова приводит издание Times of Israel.

Он подчеркнул, что принятие законопроекта судебной реформы является серьезной ошибкой. Ганц также выразил надежду, что митинги против изменений в израильской системе правосудия принесут результат. По его словам, пусть оппозиция страны и проиграла битву, однако она непременно «выиграет войну».