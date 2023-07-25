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В Израиле предрекли отмену судебной реформы

Судебная реформа, вызвавшая массовые протесты в Израиле, рано или поздно будет отменена. Об этом заявил израильский оппозиционер Бени Ганц, его слова приводит издание Times of Israel.

В Израиле предрекли отмену судебной реформы
© Reuters

Он подчеркнул, что принятие законопроекта судебной реформы является серьезной ошибкой. Ганц также выразил надежду, что митинги против изменений в израильской системе правосудия принесут результат. По его словам, пусть оппозиция страны и проиграла битву, однако она непременно «выиграет войну».

Ранее Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы. Реформа подразумевает значительное расширение контроля парламента над судебной ветвью власти, в том числе ограничивает право Верховного суда страны отменять решения, принятые правительством.

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