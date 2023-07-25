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Полиция разогнала всех протестующих в Тель-Авиве

В Израиле акция протеста против судебной реформы, проходившая в Тель-Авиве, завершена, сообщает Ynet.

Полиция разогнала всех протестующих в Тель-Авиве
© РИА Новости

Митинг был организован в районе комплекса правительственных зданий на востоке города, где с начала текущего года оппозиция еженедельно проводит многотысячные акции протеста против инициативы властей. Демонстранты жгли костры, намеревались блокировать проезжую часть оживленного шоссе Аялон и нарушали общественный порядок.

Сотрудники правоохранительных органов долго не могли вытеснить протестующих с улиц, применяя при этом водометы. С началом ночи полицейские полностью разогнали демонстрантов.

Акции протеста начались вечером 24 июля по всей стране после того, как парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы, что и вызвало несогласие оппозиции. В некоторых районах протестующие выходили на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. В ряде случаев правоохранители применяли для разгона людей спецсредства.

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