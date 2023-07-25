Полиция разогнала всех протестующих в Тель-Авиве

В Израиле акция протеста против судебной реформы, проходившая в Тель-Авиве, завершена, сообщает Ynet.

Митинг был организован в районе комплекса правительственных зданий на востоке города, где с начала текущего года оппозиция еженедельно проводит многотысячные акции протеста против инициативы властей. Демонстранты жгли костры, намеревались блокировать проезжую часть оживленного шоссе Аялон и нарушали общественный порядок.

Сотрудники правоохранительных органов долго не могли вытеснить протестующих с улиц, применяя при этом водометы. С началом ночи полицейские полностью разогнали демонстрантов.