Полиция разогнала всех протестующих в Тель-Авиве
В Израиле акция протеста против судебной реформы, проходившая в Тель-Авиве, завершена, сообщает Ynet.
Митинг был организован в районе комплекса правительственных зданий на востоке города, где с начала текущего года оппозиция еженедельно проводит многотысячные акции протеста против инициативы властей. Демонстранты жгли костры, намеревались блокировать проезжую часть оживленного шоссе Аялон и нарушали общественный порядок.
Сотрудники правоохранительных органов долго не могли вытеснить протестующих с улиц, применяя при этом водометы. С началом ночи полицейские полностью разогнали демонстрантов.
Акции протеста начались вечером 24 июля по всей стране после того, как парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы, что и вызвало несогласие оппозиции. В некоторых районах протестующие выходили на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. В ряде случаев правоохранители применяли для разгона людей спецсредства.