В пяти областях Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

Взрывы произошли вечером в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, сообщило издание "Вести". По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Других подробностей не приводится.

Также взрывы произошли вечером в Хмельницкой области на западе Украины и во Львовской области, сообщило издание "Страна". По информации других местных СМИ, взрывы также произошли и в городе Хмельницком.

Взрывы произошли в Житомирской области на севере Украины, сообщило украинское агентство ТСН. Издание "Зеркало недели" также сообщило о взрывах в городе Сумы на северо-востоке страны.