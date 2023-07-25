В США рассказали о причинах ярости Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за никого боевого духа в ВСУ и больших потерь. Об этом рассказал советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — выразил свое мнение эксперт.
Полковник подчеркнул, что ВСУ понесли «чудовищные потери». Из-за этого, считает Макгрегор, Зеленский переживает разочарование и злость.
По мнению полковника, Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря поддержке Вашингтона.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что лидерство Владимира Зеленского оказалось на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих Вооруженных сил Украины приказам командования. Полковник обратил внимание на расстрелы украинскими офицерами солдат за отказ идти в бой.
Кроме того, ранее Макгрегор рассказал, что исход противостояния будет зависеть от переговоров России и США. При этом Белый дом, вопреки ожиданиям Киева, признает потерянные им территории российскими.