Президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за никого боевого духа в ВСУ и больших потерь. Об этом рассказал советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — выразил свое мнение эксперт.

Полковник подчеркнул, что ВСУ понесли «чудовищные потери». Из-за этого, считает Макгрегор, Зеленский переживает разочарование и злость.

По мнению полковника, Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря поддержке Вашингтона.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что лидерство Владимира Зеленского оказалось на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих Вооруженных сил Украины приказам командования. Полковник обратил внимание на расстрелы украинскими офицерами солдат за отказ идти в бой.