Великобритания работает с Турцией над возобновлением зерновой сделки

Великобритания тесно сотрудничает с Турцией по вопросу возобновления зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по итогам его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским .

"Во время обсуждения черноморской зерновой инициативы лидеры сошлись во мнении по поводу важности обеспечения того, чтобы зерно могло экспортироваться с Украины, чтобы достичь международных рынков. Премьер-министр сказал, что он тесно работает с Турцией над возобновлением зерновой сделки и что мы продолжим использовать нашу роль как председателя Совета Безопасности ООН, чтобы далее осуждать поведение России", - отмечается в коммюнике.