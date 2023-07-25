Эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской атомной электростанции противопехотные мины направленного действия, сообщает РИА Новости.

Специалисты увидели несколько мин, которые находятся между внутренними и внешними ограждениями по периметру станции.