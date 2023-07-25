Эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской атомной электростанции противопехотные мины направленного действия, сообщает РИА Новости.
Специалисты увидели несколько мин, которые находятся между внутренними и внешними ограждениями по периметру станции.
Отмечается, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к ним никто не имеет доступа.
Ранее миссия МАГАТЭ не нашла взрывчатых веществ на ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».