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Эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской атомной электростанции противопехотные мины направленного действия, сообщает РИА Новости.

Эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС
© ТАСС

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Специалисты увидели несколько мин, которые находятся между внутренними и внешними ограждениями по периметру станции.

Отмечается, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к ним никто не имеет доступа.

Ранее миссия МАГАТЭ не нашла взрывчатых веществ на ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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