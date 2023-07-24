Блинкен обсудил зерновую сделку с главой МИД Румынии Одобеску

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску, рассказал пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Миллер отметил, что стороны обсудили вопросы текущей региональной повестки. В частности, удары российской армии в районе Дуная, вопросы безопасности, черноморскую инициативу.

Миллер подчеркнул, что госсекретарь особое внимание сосредоточил на мерах по пролонгации зерновой сделки.

В частности, Блинкен «ясно дал понять», что США одобрят поддержку Румынией и всеми союзниками и партнерами в регионе возобновления зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. В ее рамках предусматривались меры по обеспечению продовольственной безопасности бедных и беднейших стран планеты. Соглашение также подразумевало выполнение ряда условий России.

По данным аналитиков ООН, Украина поставляла зерно в рамках сделки в той же пропорции, что и годом ранее. Большая часть продукции была направлена в развитые страны и государства со средним достатком. Бедным странам досталась малая часть отправленного из портов Украины зерна.