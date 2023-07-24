Блинкен обсудил зерновую сделку с главой МИД Румынии Одобеску
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску, рассказал пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».
Миллер отметил, что стороны обсудили вопросы текущей региональной повестки. В частности, удары российской армии в районе Дуная, вопросы безопасности, черноморскую инициативу.
Миллер подчеркнул, что госсекретарь особое внимание сосредоточил на мерах по пролонгации зерновой сделки.
В частности, Блинкен «ясно дал понять», что США одобрят поддержку Румынией и всеми союзниками и партнерами в регионе возобновления зерновой сделки.
Зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. В ее рамках предусматривались меры по обеспечению продовольственной безопасности бедных и беднейших стран планеты. Соглашение также подразумевало выполнение ряда условий России.
По данным аналитиков ООН, Украина поставляла зерно в рамках сделки в той же пропорции, что и годом ранее. Большая часть продукции была направлена в развитые страны и государства со средним достатком. Бедным странам досталась малая часть отправленного из портов Украины зерна.
Кроме того, по словам российских официальных лиц, ни одно из ключевых условий не было выполнено. На фоне этого Россия заявила о выходе из зерновой сделки.