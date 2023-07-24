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Резников назвал причины медленного темпа контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика. Об этом сообщает CNN.

Резников назвал причины медленного темпа контрнаступления ВСУ
© globallookpress.com

По словам Резникова, контрнаступление действительно идет медленнее, чем планировалось. При этом он также заявил, что не считает это поводом для беспокойства. В качестве причин медленного темпа Резников назвал нехватку боеприпасов и систем ПВО.

Кроме того, Резников также добавил, что не всякое контрнаступление должно быть быстрым. По его мнению, реальные боевые действия «это не видеоигра».

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Ранее Резников заявил, что Украина будет отчитываться США о применении кассетных боеприпасов.

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