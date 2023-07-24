Резников назвал причины медленного темпа контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика. Об этом сообщает CNN.

По словам Резникова, контрнаступление действительно идет медленнее, чем планировалось. При этом он также заявил, что не считает это поводом для беспокойства. В качестве причин медленного темпа Резников назвал нехватку боеприпасов и систем ПВО.

Кроме того, Резников также добавил, что не всякое контрнаступление должно быть быстрым. По его мнению, реальные боевые действия «это не видеоигра».