США выступают за восстановление зерновой сделки

Соединенные Штаты выступают за восстановление черноморской зерновой инициативы, невзирая на готовность России заместить поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в преддверии саммита Россия - Африка.
"Я очень ясно говорила <...>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <...> Мы хотим видеть это", - сказала представитель главы администрации США, отвечая на просьбу прокомментировать выраженную Москвой готовность заместить поставки украинского зерна.
"Это решение. Это ответ", - утверждала Жан-Пьер, имея в виду возможное восстановление черноморской зерновой инициативы. "Вот к чему мы продолжим призывать", - отметила пресс-секретарь.