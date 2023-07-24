США выступают за восстановление зерновой сделки

"Я очень ясно говорила <...>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <...> Мы хотим видеть это", - сказала представитель главы администрации США, отвечая на просьбу прокомментировать выраженную Москвой готовность заместить поставки украинского зерна.