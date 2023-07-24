Власти Киевской области намереваются убрать Георгия Победоносца с ее герба

Власти Киевской области намереваются убрать с герба и флага изображения Георгия Победоносца, рассказал глава местной областной военной администрации Руслан Кравченко. Это обусловлено тем, добавил он, что этот дохристианский святой красуется также на гербах Москвы и Московской области, пишет РИА «Новости».

Кравченко пояснил, что в 1999 году на гербе Киевщины появился Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе Москвы и Московской области.

В настоящее время, уточнил он, на фоне международной повестки встает вопрос об изменении символики на ту, которая соответствует истории Украины, культурным ценностям.

В понедельник, 24 июля, заметил чиновник, на сессии Киевского облсовета прошла презентация первых наработок геральдистов по новым гербу и флагу области.

По его словам, специалисты предложили заменить Победоносца ангелом, схожим с тем, что изображали на больших государственных печатях Великого княжества Литовского.

Напомним, что с 1991 года власти Украины постепенно перекраивают совместную с Россией историю. Особенно ярко эта тенденция проявилась в 2014 - 2022 годах. В настоящее время она также остается актуальной.