МИД Турции осудил акцию по осквернению Корана в Дании
Турецкий МИД выступил с заявлением, в котором выразил решительное осуждение акции по осквернению Корана, которая прошла в Дании. Об этом турецкое ведомство написало в своих социальных сетях.
«Мы решительным образом осуждаем акцию, направленную против нашей священной книги Корана, которая была предпринята сегодня в Копенгагене. Призываем власти Дании действовать в рамках международных обязательств, а также принять меры для воспрепятствования подобным безобразным акциям, направленным на разжигание ненависти по отношению к исламу и миллиардам верующих», – сообщили в МИД Турции.
24 июля группа протестующих устроила акцию с сожжением Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. https://news.rambler.ru/incidents/51136573-v-danii-sozhgli-koran/ Отметим, что это не первый подобный случай в Дании за последние несколько дней – 22 июля на том же месте прошла аналогичная акция.