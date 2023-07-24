МИД Турции осудил акцию по осквернению Корана в Дании

«Мы решительным образом осуждаем акцию, направленную против нашей священной книги Корана, которая была предпринята сегодня в Копенгагене. Призываем власти Дании действовать в рамках международных обязательств, а также принять меры для воспрепятствования подобным безобразным акциям, направленным на разжигание ненависти по отношению к исламу и миллиардам верующих», – сообщили в МИД Турции.