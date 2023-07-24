Bild: ВС Германии раскритиковали ошибки украинской армии

Представители Бундесвера (ВС ФРГ) составили доклад, в котором критикуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) за плохое применение навыков ведения боя, полученных в ходе обучения на Западе, основную проблему авторы документа видят в действиях офицерского состава. С докладом, который имеет пометку "только для служебного пользования", ознакомилась газета Bild.

© ТАСС/ZUMA

Как пишет таблоид, в документе есть отдельная глава, в которой описываются выводы из наблюдений за действиями ВСУ.

"Некоторые воинские подразделения дробятся на слишком маленькие составные части, и получается, что каждое из них осуществляет какие-то действия, но единого ведения боя не прослеживается", - приводит издание выдержки из этой главы.

Из-за этого растет вероятность попадания по своим, пишет газета. Кроме того, отсутствуют элементы ведения боя, которые позволяют в решающий момент установить огневое превосходство. Bild замечает, что при таком ведении боя не помогут пройденное на Западе обучение, техническое превосходство или превосходство по численности личного состава.

Авторы доклада Бундесвера объясняют сложившуюся ситуацию в первую очередь не индивидуальными ошибками, а "украинской боевой доктриной". Чем больше опыта военнослужащий получил в рядах ВСУ и чем выше у него звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения, отмечает издание. В статье положение дел описывается на примере молодых украинских солдат: они усваивают материал, но, оказываясь на Украине, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу. По версии Bild, основанной на докладе Бундесвера, "украинские офицеры перечеркивают успехи", которых достигают солдаты в ходе обучения на Западе.