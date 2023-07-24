В Приднестровье рассказали о расспросах украинских спецслужб о ВС России

Спецслужбы Украины пытаются использовать жителей Приднестровья для разведки и диверсий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), передает РИА Новости.

Уточняется, что чаще всего с этим сталкиваются граждане, регулярно пересекающие границу на транспорте. Кроме того, вербовать пытаются тех, у кого есть украинские корни или родственники, проживающие на Украине.