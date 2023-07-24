В Польше решили пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине в связи с поведением украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy.

© Lenta.ru

Он отметил, что такие изменения связаны с критикой Зеленского в адрес союзников. Лисицкий напомнил, что политик упрекал западных партнеров в недостаточной поддержке Киева.

«Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным на саммите НАТО», — пишет он.

Обозреватель подчеркнул, что польское общество осталось недовольным подобными высказываниями украинского лидера. По его словам, это привело к отрезвлению в отношении киевского режима, в частности, в местных СМИ заговорили о возможных переговорах с Россией. Помимо этого, добавил Лисицкий, польские военкоры признали большие потери украинской стороны в ходе боевых действий, отметив при этом, что значительных успехов она не добилась.