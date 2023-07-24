В Польше решили пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине в связи с поведением украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy.
Он отметил, что такие изменения связаны с критикой Зеленского в адрес союзников. Лисицкий напомнил, что политик упрекал западных партнеров в недостаточной поддержке Киева.
«Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным на саммите НАТО», — пишет он.
Обозреватель подчеркнул, что польское общество осталось недовольным подобными высказываниями украинского лидера. По его словам, это привело к отрезвлению в отношении киевского режима, в частности, в местных СМИ заговорили о возможных переговорах с Россией. Помимо этого, добавил Лисицкий, польские военкоры признали большие потери украинской стороны в ходе боевых действий, отметив при этом, что значительных успехов она не добилась.
Ранее Зеленский обвинил НАТО в абсурдности из-за отсутствия временных рамок для приглашения и членства Украины в альянсе. Он подчеркнул, что Киев заслуживает уважения со стороны военно-политического блока.