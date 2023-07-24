СМИ: команда Байдена ищет способы спасти главу США от падений
Президент США Джо Байден постоянно спотыкается и падает. На фоне этого его команда начала разработку мер, призванных защитить лидера страны от падений, пишет NBC News со ссылкой на источники.
Источник напомнил, что на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии президент сильно споткнулся о мешок с песком.
После этого происшествия команда Байдена собралась с тем, чтобы обсудить, какие меры следует предпринять для недопущения подобных инцидентов в дальнейшем.
Напомним, что в ноябре прошлого года американскому лидеру исполнилось 80 лет. Он является одним из старейших политических деятелей США.
Практически ежедневно в СМИ появляются видео, на кадрах которых Байден падает с лестниц, трапов, велосипедов, здоровается с несуществующими людьми, путает во время выступлений Россию с Украиной, Ираком и другими странами.