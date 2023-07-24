Белый дом прокомментировал принятие проекта судебной реформы в Израиле

Администрация США считает вызывающим сожаление одобрение первого этапа судебной реформы в Израиле лишь незначительным большинством голосов в Кнессете (парламент еврейского государства). Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Будучи другом Израиля всю свою жизнь, президент [США Джо] Байден в публичном и частном порядке выражал свои взгляды, заключающиеся в том, что крупные изменения в демократии, чтобы они были прочными, должны поддерживаться настолько широким консенсусом, насколько это возможно. Вызывает сожаление, что сегодняшнее голосование продемонстрировало минимально возможное большинство", - указывается в тексте.

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При этом Жан-Пьер подчеркнула, что американское правительство будет поддерживать "усилия президента [Ицхака] Герцога и других лидеров Израиля", направленные на "строительство более широкого консенсуса" по судебной реформе "посредством политического диалога".

Депутаты Кнессета одобрили в понедельник во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции. В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию. 56 оппозиционных законодателей бойкотировали решающее голосование и покинули зал заседаний.

На голосование был вынесен проект закона об отмене так называемого принципа разумности. Этот документ является частью запланированной правительством Израиля судебной реформы. Речь идет об одном из ключевых и наиболее спорных изменений судебного законодательства. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля.