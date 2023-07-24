Эрдоган и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским способы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Эрдоган сделал во время обращения к нации после заседания кабинета министров. Он также добавил, что Турция готова оказать помощь в разрешении конфликта.
«Седьмого июля мы принимали у себя президента Украины, господина Зеленского, и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня. Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», – рассказал Эрдоган.
Напомним, что 7 июля Зеленский прибыл с визитом в Стамбул. Там он провёл переговоры с Эрдоганом в формате «один на один».