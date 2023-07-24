Эрдоган и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине

«Седьмого июля мы принимали у себя президента Украины, господина Зеленского, и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня. Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», – рассказал Эрдоган.