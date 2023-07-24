Зеленский раскритиковал ЕС за ограничения на экспорт зерна с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсолютно недопустимым и "неевропейским" возможное продление ограничений в некоторых странах ЕС на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября. По его мнению, Европе следует действовать рациональнее.

"Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией, что 15 сентября - это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта <...>. Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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По словам украинского президента, Киев активно работает над поиском решения по этому вопросу. Зеленский рассчитывает, что европейские страны выполнят обязательства и ограничения прекратят действовать.

В понедельник Зеленский провел совещание по вопросу экспорта сельхозпродукции через страны ЕС. По его словам, Киев "верит в договоренности с Европейской комиссией, но готовится к любому развитию событий".

Еврокомиссия была вынуждена согласиться на введение запрета на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию с 2 мая по 15 сентября, поскольку все хранилища этих стран были к этому моменту заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились. Сейчас через эти страны разрешен только транзит зерна в другие государства ЕС или на внешние рынки. Еврокомиссия изначально выступала категорически против введения импортных запретов на украинское зерно и пыталась решить проблему выделением целевой помощи восточноевропейским аграриям на примерно 200 млн евро, однако это не дало результата.