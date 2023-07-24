Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что парламент его страны рассмотрит заявку Швеции в НАТО в октябре 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда парламент возобновит работу (в октябре, когда закончится летний отпуск – прим. ред.), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение – за депутатами», – заявил он.

Помимо этого Эрдоган также подчеркнул, что Турция всегда готова решать возникшие проблемы с помощью диалога. При этом он ещё раз напомнил, что Анкара неоднократно высказывала Швеции свои ожидания в вопросе борьбы с терроризмом и исламофобией.

Отметим, что, согласно установленному регламенту, заявка Швеции будет направлена на рассмотрение в комиссию по иностранным делам парламента Турции. После этого её отправят в Генеральную Ассамблею парламента, а потом – на публикациию в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью Эрдогана, после чего он вступит в силу.