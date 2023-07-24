Экс-советник Кучмы: Зеленский не способен противостоять российским ударам по Одессе
Украинский лидер Владимир Зеленский не способен противостоять ударам ВС РФ по военным объектам в Одессе, рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Бывший советник отметил, что «истерические вопли Зеленского» по любому поводу вызывают отвращение. В частности, раздражают преисполненные пафоса заявления об ответе за удары по одесской инфраструктуре.
По его мнению, в настоящее время украинские зенитчики не в состоянии закрыть небо над Одессой от ракет.
«Ничего украинское ПВО сделать не может», - подчеркнул Соскин.
Эксперт заметил, что Зеленский за все годы своего правления так и не смог наладить военную промышленность, организовать производство техники.
Соскин отметил, что на фоне отсутствия необходимых вооружений, ВСУ несут такие потери, что уже некому сражаться на фронте.
Ранее аналитик сообщил, что продолжение конфликта выгодно Зеленскому, так как сложившаяся ситуация позволяет украинскому президенту реализовывать коррупционные схемы.