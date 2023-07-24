Экс-советник Кучмы: Зеленский не способен противостоять российским ударам по Одессе

Бывший советник отметил, что «истерические вопли Зеленского» по любому поводу вызывают отвращение. В частности, раздражают преисполненные пафоса заявления об ответе за удары по одесской инфраструктуре.

По его мнению, в настоящее время украинские зенитчики не в состоянии закрыть небо над Одессой от ракет.

«Ничего украинское ПВО сделать не может», - подчеркнул Соскин.

Эксперт заметил, что Зеленский за все годы своего правления так и не смог наладить военную промышленность, организовать производство техники.

Соскин отметил, что на фоне отсутствия необходимых вооружений, ВСУ несут такие потери, что уже некому сражаться на фронте.