СМИ: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Баллистическая ракета, запущенная КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее в СМИ Японии появились публикации об очередном запуске ракеты, произведенном северокорейскими военными.

«Ракета, выпущенная Северной Кореей, предположительно, упала», - отметил источник.

По его данным, точное место падения пока неизвестно. Вместе с тем, с высокой долей вероятности, она упала за пределами ИЭЗ Японии.

Напомним, что США в 2022-2023 годах активизировали военную и политическую деятельность в Тихоокеанском макрорегионе.