В Италии выразили надежду на возобновление зерновой сделки

Глава МИД Италии Антонио Таяни на саммите ООН по продовольственным системам выразил надежду на пролонгацию зерновой сделки. Об этом пишет ТАСС.

Таяни отметил, что Рим надеется на «поиск согласия [по зерновой сделке], чтобы найти решение проблем странам, которые не вовлечены напрямую в [украинский] конфликт».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также призвала Москву «изменить свое решение» по пролонгации сделки.

Мелони подчеркнула, что черноморская инициатива очень важна на фоне международной повестки, когда многие уязвимые страны оказались в тяжелый ситуации после нарушенных пандемией цепочек поставок.

Напомним, что сделка была заключена 6 месяцев в июле 2022 года. Соглашение подразумевало, что Россия и Украина смогут беспрепятственно производить поставки сельхозпродукции в бедные страны.

В дальнейшем сделка неоднократно продлевалась и была завершена через год после подписания документов, 17 июля 2023 года на фоне того, что ни одно из условий, выдвинутых Москвой, не было выполнено.