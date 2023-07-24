Грета Тунберг отправилась на новую акцию из зала суда

Шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась на новую акцию через несколько часов после того, как суд города Мальме оштрафовал ее из-за неповиновения полиции, сообщает Aftonbladet.

Активистка вместе с несколькими членами организации Reclaim the Future приехали в порт города Мальме, чтобы провести еще одну акцию против использования ископаемого топлива. Ранее Тунберг была оштрафована на 2,5 тысячи шведских крон из-за акции в этом же порту.

«Мы считаем, что сопротивление должно продолжаться. Мы заблокируем транспортировку ископаемого топлива из этого порта и в него», — заявила активистка Ирма Келлстрем.

Отмечается, что к 15:00 по местному времени (16:00 по московскому) девять активистов перекрыли вход в порт, не давая пройти как минимум одному танкеру.