МИД Азербайджана призвал Армению отказаться от провокационных шагов

МИД Азербайджана раскритиковал ряд заявлений премьера Армении Никола Пашиняна, которые тот озвучил в интервью газете Le Monde. В частности, дипведомство отметило, что Ереван несколько десятилетий нарушает нормы международного права, но при этом продолжает апеллировать к ним в своих обращениях по ситуации в Карабахе. В МИД также повторили, что создание КПП в Лачине полностью соответствует международному праву и одобрено в Совете Европы на уровне председателя Шарля Мишеля.