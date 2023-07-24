Экс-разведчик ВС США: Варшава и Киев тайно ведут переговоры о создании единого государства

Президент Украины Владимир Зеленский и польский глава Анджей Дуда ведут тайные переговоры о создании единого государства, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Stephen Gardner.

Риттер заявил, что Дуда и Зеленский несколько раз встречались, чтобы обсудить создание политического союза, "который в буквальном смысле стер бы границы между республиками".

Причина запуска подобных переговоров кроется в том, что Зеленский находится в отчаянии из-за положения дел на фронте, однако подобная идея крайне рискованная, так как может столкнуть напрямую Варшаву с Москвой.