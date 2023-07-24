Экс-разведчик ВС США: Варшава и Киев тайно ведут переговоры о создании единого государства

Экс-разведчик Риттер: Варшава и Киев тайно ведут переговоры о создании единого государства
Президент Украины Владимир Зеленский и польский глава Анджей Дуда ведут тайные переговоры о создании единого государства, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Stephen Gardner.
Риттер заявил, что Дуда и Зеленский несколько раз встречались, чтобы обсудить создание политического союза, "который в буквальном смысле стер бы границы между республиками".
Причина запуска подобных переговоров кроется в том, что Зеленский находится в отчаянии из-за положения дел на фронте, однако подобная идея крайне рискованная, так как может столкнуть напрямую Варшаву с Москвой.
При этом Польша уже фактически стала стороной конфликта на Украине, так как в рядах ВСУ воюет большое количество польских наемников, напомнил Риттер. Кроме того, Варшава активно поддерживает Киев в части поставки вооружений, а недавно запустила центр по ремонту и обслуживанию немецких танков Leopard для нужд Украины.