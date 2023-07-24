Гутерриш призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей из его письма Путину

России следует вернуться к зерновой сделке на основе выдвинутых ранее организацией предложений, заявил в понедельник, 24 июля, генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет ТАСС.

В своем письме президенту России Владимиру Путину, отправленном 11 июля, Гутерриш предложил решить вопрос с оплатой за российские сельскохозяйственные товары путем подключения к системе SWIFT дочернего подразделения Россельхозбанка.

Кроме того, чиновник предлагал проводить трансакции через механизмы, созданные с участием банка JPMorgan.

«Я призываю РФ вернуться к выполнению черноморской инициативы в соответствии с моими последними предложениями», - подчеркнул Гутерриш.

Напомним, что Москва неоднократно продлевала зерновую сделку. Через год после ее подписания, 17 июля, Россия отказалась от очередной пролонгации на фоне того, что западные страны не выполнили свои обещания.

Владимир Путин заявил, что Россия поставляет на мировые рынки большое количества зерна и способна поставлять его и в более значительных объемах, заменив тем самым Украину.