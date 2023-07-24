Критиковавший россиян губернатор Бали уйдет с поста

Срок полномочий губернатора индонезийского острова Бали Вайана Костера, критиковавшего российских туристов, истечет 5 сентября. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил председатель регионального совета народных представителей Бали Ньоман Ади Вирьятама.

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— На основании указанного объявления совет провинции Бали предложит уволить доктора Вайана Костера, магистра медицины, и профессора Тджокорда Ока Арта Ардана Сукавати, магистра наук, с поста губернатора и заместителя губернатора Бали через министерство внутренних дел, — заявил он.

Кроме того, по данным индонезийского портала Detik Bali, от полномочий также будет освобожден заместитель губернатора.

Губернатор Бали Вайан Костер предложил отказаться от массового туризма на остров на 100 лет. Такое решение связано с регулярными нарушениями и неуважением к местным традициям со стороны иностранных туристов.