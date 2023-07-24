МИД Ирака требует от стран Европы принять меры для предотвращения актов сожжения Корана

МИД Ирака выступил в понедельник с осуждением неоднократных актов сожжения Корана перед зданием посольства республики в Дании и обратился к странам Европы с требованием выработать коллективную позицию для предотвращения подобных акций. Заявление внешнеполитического ведомства приводит Иракское информационное агентство.

"МИД строго осуждает неоднократные акты сжигания копии священного Корана перед зданием посольства Республики Ирак в Дании", - говорится в заявлении.

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Ведомство призвало власти "европейских стран пересмотреть то, что называется свободой слова и правом на демонстрации, и выработать четкую коллективную позицию по предотвращению этих злоупотреблений перед зданиями посольств Республики Ирак на их землях".

МИД Ирака также повторил требование правительства "принять международные резолюции, криминализирующие эти акты".

Ранее в понедельник небольшая группа протестующих сожгла Коран перед посольством Ирака в Копенгагене. Как сообщило агентство Reuters, акцию провела праворадикальнная группа "Датские патриоты". 21 июля они также сожгли священную книгу мусульман на том же месте.

Приверженность Венской конвенции

Между тем, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани провел в понедельник встречу с послами и высокопоставленными представителями европейских дипломатических миссий, работающих в республике, и "ряда дружественных стран". Как сообщила канцелярия главы кабмина, ас-Судани "подтвердил ответственность своего правительства за защиту и обеспечение безопасности всех дипломатических миссий, аккредитованных в Багдаде".

"Ирак привержен этому в соответствии с положениями Венской конвенции", - подчеркнул премьер.

Он также подтвердил, что иракское правительство "продолжает содействовать работе иностранных компаний в Ираке и привержено экономическим соглашениям и партнерским отношениям со странами мира".

При этом премьер-министр "подчеркнул необходимость отказа от разжигания ненависти, которая выражается в акциях сожжения Корана и иракского флага" и призвал "страны Европейского союза сыграть свою роль в борьбе с этими экстремистскими актами".

Об акциях сожжения Корана

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.