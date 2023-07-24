Генсек ООН призвал Россию вернуться к зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил России вернуться к черноморскому соглашению на основе предложений, изложенных им в письме президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС. Ранее он предложил вновь подключить дочернее предприятие «Россельхозбанка» к системе SWIFT. К самому банку предложение не относится.

Я призываю РФ вернуться к выполнению черноморской инициативы в соответствии с моими последними предложениями, — заявил генсек ООН в ходе своего выступления на саммите продовольственных систем, прошедшем в Риме.

Российская сторона ранее дала ответ письму Гутерриша. В нем подчеркивается, что на сегодняшний день нет никаких альтернатив переподключению Россельхозбанка к SWIFT. Предлагаемые генсеком ООН меры же были признаны МИД РФ недостаточными. В ведомстве также осудили его за публикацию письма, адресованного Путину, так как это является нарушением законов дипломатической переписки.