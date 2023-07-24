Макрон рекомендовал обеспечить правопорядок в сети для предотвращения погромов

"Нам необходимо лучше защищать наших детей и подростков от экранов, уже есть несколько законопроектов, осталось только их принять. А также в сотрудничестве с социальными сетями нужно быстро удалять материалы, призывающие к насилию, - отметил он. - Нужно обеспечить правопорядок в интернете, который позволил бы предотвращать беспорядки".