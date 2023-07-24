Команда Байдена озаботилась преклонным возрастом президента

«Демократическая партия должна реагировать на то, что люди говорят о Байдене, и на их опасения, связанные с его возрастом. Количество текстовых сообщений, которые я получил после падения президента [на церемонии]... Я имею в виду, что мой телефон разрывался. Люди говорили: "О, это так плохо"», — сказал один из членов Демократической партии в Конгрессе на условиях анонимности.