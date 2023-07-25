Совет ИМО призвал Россию обеспечить безопасность судоходства в Черном море

Совет Международной морской организации (ИМО) призвал Россию обеспечить безопасность международного судоходства в Черном море. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник по итогам завершения заседания исполнительного органа организации со штаб-квартирой в Лондоне.

"Совет <…> выразил глубокое разочарование по поводу срыва черноморской зерновой инициативы, - отмечается в сообщении. - Совет вновь призвал РФ прекратить свою незаконную деятельность, гарантировать безопасность и благополучие моряков, безопасность международного судоходства и морской среды во всех затронутых районах, уважать свои обязательства по соответствующим международным договорам".

При этом члены Совета ИМО, который избирается Ассамблеей организации и собирается дважды в год, рассчитывают, что Россия будет "воздерживаться от того, чтобы угрожать международным цепочкам поставок, которые поддерживают другие страны и обеспечивают продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости население Украины". ИМО призвал "все стороны стремиться к урегулированию кризиса через мирный диалог и дипломатические каналы, а также работать вместе, чтобы гарантировать устойчивость и непрерывность международной цепочки поставок".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада.