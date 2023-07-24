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Песков опроверг удар России по собору в Одессе

Утверждения о якобы попадании ракеты Вооруженных сил РФ в собор в Одессе не соответствуют действительности, сооружение пострадало от украинской ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Как писала «Парламентская газета», в ночь с 22 на 23 июля Российская армия нанесла удары по местам подготовки терактов против РФ в Одессе. Впоследствии в Киеве обвинили Москву в ударе по одному из храмов на территории города.

Иностранцам изменят правила проживания в России

В октябре 2023 года в России вступит в силу закон, упрощающий постановку на учет прибывших в страну иностранцев, сообщает «Парламентская газета».

Закон расширяет перечень случаев, когда иностранец может самостоятельно подать в МВД уведомление о прибытии в страну. Такое право появляется у тех, у кого есть аккаунты на «Госуслугах», у тех, кто прибывает по визе и проживает по адресу, указанному в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд, а также те, кто заключают с принимающей стороной договор найма жилья, уточняет издание со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

«Нафтогаз Украины» объявил о прекращении поставок

Компания "Нафтогаз Украины", которая последние три года исполняла функции поставщика газа для потребителей, лишившихся такого топлива, объявила о прекращении поставок с 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года, у ООО "ГК "Нафтогаз Украины" будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки", - говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Суд определился с наказанием Греты Тунберг

Суд в Швеции обязал экологическую активистку Грету Тунберг выплатить штраф за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse.

По его данным, размер штрафа составляет 1 500 шведских крон (около $144). Ранее агентство сообщало, что Тунберг может грозить до 6 месяцев тюремного заключения.

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

В России был подписан закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы, передает ТАСС. Подпись на соответствующем документе поставил президент РФ Владимир Путин.

Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться наряду с уже существующими формами денег. Так, у российского рубля теперь будет наличная, безналичная и цифровая формы.

Фигуристка Медведева попала в аварию

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале опубликовала видео из машины. Спортсменка сообщила, что попала в автомобильную аварию.

«В мое макси въехало другое такси. С днем аварии, девочки. С днем аварии, любимые», — сказала спортсменка.

Отметим, что спортсменка сопровождала улыбкой видео, в котором сообщила об аварии.

В Дании сожгли Коран

В Дании протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене сожгли Коран. Об этом сообщает Reuters.

Группа протестующих, которая называет себя «Датские патриоты» уже провела аналогичную акцию на прошлой неделе и транслировала ее в прямом эфире в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Медведев назвал причины ударов со стороны Украины по гражданским объектам

Удары со стороны Украины по гражданским объектам наносятся из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы», — пояснил политик.

Официальная страница Twitter переименована в Х

Официальный аккаунт компании Twitter в одноименной соцсети в понедельник был переименован в Х.

Аватар аккаунта был изменен с изображения голубой птицы на белую букву Х на черном фоне. Владелец Twitter Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

У Бузовой нашли долг перед налоговой

У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой нашли долг в сотни тысяч рублей перед налоговой службой. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», артистка задолжала почти 200 тысяч рублей.